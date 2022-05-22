羽球》戴資穎後繼有人 歐洲國際賽台將2金2銀1銅

中租羽球隊在斯洛維尼亞打下2金1銀。（中租提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕戴資穎在泰國公開賽風光封后，台灣羽球小將也從斯洛維尼亞國際賽傳回捷報！中租女單林湘緹、男雙吳冠勳／魏俊緯摘下2面金牌，土銀男雙蘇力瑋／林煜傑也打下銀牌，戰果相當豐碩。

武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情嚴峻，台灣羽球新生代這幾年飽受衝擊出國不易，直到近來才陸續遠征歐洲，先從國際級初階賽事爭取積分，替將來更上層樓挑戰高等級大賽做好準備。中租羽球隊13名球員、2名教練、1名防護員，本週在斯洛維尼亞國際賽打出佳績，女單林湘緹21：15、21：14擊敗印度對手托絲妮威爾（Smit Toshniwal）封后；男單林冠廷、李佳豪名列第2、3名；

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男雙4強多達3組台將，吳冠勳／魏俊緯17：21、21：13、21：18逆轉丹麥勁敵；另場「台灣內戰」土銀蘇力瑋／林煜傑17：21、23：21、21：17扳倒中租葉宏蔚／蘇敬恆。決戰吳冠勳／魏俊緯技高一籌，21：16、19：21、21：9力退蘇力瑋／林煜傑而奪金。

中租林湘緹女單奪金。（中租提供）

中租男雙吳冠勳／魏俊緯摘金。（中租提供）

土銀蘇力瑋／林煜傑鍍銀。（蘇力瑋提供）

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