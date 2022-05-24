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羽球》巡迴賽12冠天后！ 戴資穎出征印尼挑戰多項神紀錄

2022/05/24 16:06

戴資穎。（資料照，Badminton Photo提供）

〔記者張浩群／綜合報導〕台灣羽球一姐戴資穎日前在超級500系列泰國羽球公開賽甜蜜復仇，擊敗東京奧運金牌得主陳雨菲封后，本季首冠開胡。戴資穎在BWF世界巡迴賽累積12冠，高居史上第一，堪稱是「巡迴賽天后」。

世界羽聯（BWF）在2007年建立超級系列賽賽制，每年共有12站，2018年改制為世界巡迴賽，戴資穎在該年是大豐收的一年，勇奪印尼大師賽、全英公開賽、馬來西亞公開賽、印尼公開賽、台北公開賽和丹麥公開賽的冠軍，橫掃6座世界巡迴賽冠軍，還寫下國際賽31連勝的紀錄，並在亞錦賽完成衛冕，更為台灣贏得首面亞運女單羽球金牌，國際賽共豪取8冠。

戴資穎隔年分別在馬來西亞、新加坡和丹麥公開賽封后，2020年再摘下全英賽第3冠，小戴去年在泰國收穫1金2銀的佳績，包括年終總決賽第3冠，今年再度來到「福地」泰國，戴資穎不負眾望拍落中國一姐陳雨菲，一報東奧金牌戰失利之仇，奪下個人生涯的泰國賽賽史及本季首冠。

戴資穎生涯在BWF世界巡迴賽豪取12冠，高居女單史上最多，中國陳雨菲和日本球后山口茜都以9冠緊追在後。小戴在超級賽（超級500以上）、世界羽聯大獎賽和世界巡迴賽三項頂尖賽事合計拿下26冠，有望在今年追平中國傳奇名將王儀涵的27冠紀錄。

戴資穎下一站將出征6月14日開打的超級1000系列印尼公開賽，她將挑戰賽史第3冠，有機會成為史上第4人，前3位在印尼公開賽至少拿下3冠的分別是中國名將李玲蔚（4冠）、印尼女單傳奇王蓮香（5冠）和印度前球后塞娜（3冠）。

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