羽球》李梓嘉本季勝率超狂92％ 李宗偉點出他將成世界第一的關鍵

李梓嘉。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕馬來西亞新一哥李梓嘉本季25戰狂取23勝，勝率高達92%，在泰國賽以一波連勝橫掃奪冠，暴力殺球令球迷印象深刻，而大馬羽球傳奇李宗偉今天也發聲大讚，他正走在成為世界第一的道路上。

24歲的李梓嘉在今年2月脫離大馬羽協成為「自由人」，就開始組建自己團隊，包括找來親姐姐當經紀人，以及專屬治療師等等，狀況步步高升，下週排名將上升到生涯新高的世界第5。

請繼續往下閱讀...

李宗偉接受《新海峽時報》訪問，以過來人身分給予建議：「老實說，我不太記得我第一次闖入世界前5是什麼時候，但應該是在2004雅典奧運之後吧，印象中那時我以16強選手的身份晉級。我只記得，一旦我進入了頂尖選手行列，挑戰就變得多麼艱難。」

「現在所有的目光都將集中在梓嘉身上。他是那個大家要打敗的人。這是真正考驗的開始，保持穩定和不要受傷將是關鍵。」李宗偉表示：「李梓嘉很幸運，因為他將計劃自己的賽程，並且有一支強大的團隊在他身邊，我想要成為最佳不是不可能。」「我對他的唯一建議是努力訓練，做好賽程計劃並避免受傷。」

李梓嘉在泰國賽擊敗中國李詩灃後，也在IG發文感謝對手以及團隊，「這一個月的出征終於圓滿結束了。感謝我的對手,李詩灃出色的表現形成這精彩的比賽。我也在此感謝我的團隊，我最堅強的後盾。很高興可以穿上這身新戰服站在這領獎台上，也讓這次的旅程更有意義。泰國，下回見。」

在 Instagram 查看這則貼文 Lee Zii Jia 李梓嘉（@leeziijia）分享的貼文

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法