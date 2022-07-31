網球》恭喜前球后巴蒂 澳洲老家低調結婚受各界祝福

巴蒂傳出喜訊，在澳洲昆士蘭老家的秘密地點，舉行一場低調私人婚禮。（取自IG）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕今年初無預警二度退休後，前網壇球后巴蒂（Ashleigh Barty）近來傳出喜訊，她在澳洲昆士蘭老家的秘密地點，舉行一場低調私人婚禮，並於個人IG秀出結婚美照受到各界祝福。

現年26歲的巴蒂，發佈這張婚禮當天的照片， 標題為：「丈夫和妻子。」她穿著由澳洲著名新娘時裝設計師哈沃德（Suzanne Harward）操刀的純白禮服，亮麗外型讓球迷相當驚豔，交往多年的夫婿基西克（Garry Kissick）則穿著黑色燕尾服，手中還捧著一束白玫瑰，兩人手牽手深情對望，幸福洋溢讓人稱羨，據《每日郵報》等英媒報導，當天參與婚禮的嘉賓名單，包括賴夫特（Pat Rafter）、德拉夸（Casey Dellacqua） 和莫莉克（Alicia Molik）等同胞退役職業球星。

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巴蒂今年2月才在澳洲公開賽贏生涯第3座大滿貫女單冠軍，卻在3月無預警宣布退役，當時她的世界女子單打排名仍高居首席，急流勇退令人震驚並深感惋惜。巴蒂也曾在2014年暫別網壇，甚至跨行改打板球進入職業隊，如今她則夫唱婦隨投入高爾夫運動，並被各界看好具有角逐職業賽的實力。

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