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籃球》台灣最強新生代林庭謙 「從LIN開始」紀錄片談籃球路

2022/09/30 13:17

〔記者林岳甫／台北報導〕台灣籃球好手林庭謙從金華國中畢業後就決定赴美追夢，如今也是台灣隊不可或缺的戰力，經紀公司啟程國際運動行銷為他推出「從LIN開始」紀錄影片。

林庭謙。（啟程國際運動行銷提供）

效力中國CBA天津榮鋼的林庭謙今年穿上台灣隊戰袍出戰亞洲盃，期間表現也十分亮眼，結果國際賽事後於8月飛往中國為新球季備戰，而天津榮鋼在10月11日首戰同曦交手，林庭謙目前調整狀態漸入佳境，期待本季能再次幫助球隊衝擊季後賽。

除了CBA賽場上出色的表現，林庭謙近年在國際賽中也有不錯的發揮，展現出接棒企圖。值得一提的是，林庭謙雖然出身籃球世家，但自國中畢業後，即選擇離開舒適圈，隻身赴美擁抱更具挑戰的道路，從「LIN（林）」開始，寫下屬於自己的籃球故事。

「如果我待在台灣，父親肯定會想幫助我成長得比較順利。」林庭謙坦言，國中畢業時，若留在台灣發展，也許可以獲得更多資源，但是他想靠自己的力量、測試自己的能耐，因此選擇挑戰更遠大的目標，不過正也是旅美的經歷，讓林庭謙學會與孤獨和挫折相處，並傾聽內心及身體的聲音，更造就他對「自律」的重視。

林庭謙休賽季於能仁家商進行自主訓練。（啟程國際運動行銷提供）

或許在許多球迷眼中，林庭謙是籃壇「人生勝利組」，但其實他的籃球生涯並非一帆風順。林庭謙高二時受背傷所困，連帶影響投籃姿勢，心理和生理同時遭受強大壓力，他坦言「當時對投籃完全失去信心，一想到投籃就快瘋掉，但打球是自己的選擇，就算磨光所有耐心，也必須撐下去、解決問題。」最後花了長達一年時間，才克服投籃的瓶頸。

結束旅美生涯後，林庭謙投身選擇到中國CBA闖蕩，上季被賦予控衛重責，過去都在摸索二、三號位的林庭謙面臨轉型，「因為球都在你手上，要去幫助球隊保持進攻的流暢，下達正確的戰術、給予隊友準確的指揮，所要承擔的責任更大。」

林庭謙全力備戰新賽季。（啟程國際運動行銷提供）

雖然轉換角色必然有一定的壓力及挑戰，但從一號位的視角更能全面綜觀場上的情勢。林庭謙透露，因角色差別較大，在場上要注意的細節全然不同，所以除了場上實戰外，也會抽空觀看如陳盈駿、孫銘徽及趙繼偉等人的影片，享受學習的過程，精進自己不足之處。

林庭謙高中起便獨自在異鄉打拼，也培養出不同的興趣，來釋放壓力及排解情緒。例如旅美時開始飲用咖啡，起初是為了提升運動表現，久而久之成了對生活的儀式感，隨著訓練及比賽等日常節奏的轉換，林庭謙發展出一套自己的咖啡靜心論，咖啡開始扮演著不同角色，透過咖啡調劑身心，更成為CBA生活的寄託。

而球場上的強悍需要心靈上的支撐，林庭謙透過閱讀找到武裝自己的方式，度過懷疑及挫敗的難關，藉由書中的理論，建立起面對挑戰的價值觀。新賽季開打在即，林庭謙不為自己設限，期許「每一天都能比昨天更好」，保持身體健康，繼續用籃球書寫自己的人生篇章。

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