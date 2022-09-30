PLG》成力煥改披領航猿戰袍重新出發 「卡總」要他做自己開心打球

成力煥（中）今天出席活動。（記者粘藐云攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕桃園領航猿球星成力煥今天出席DA VILLAGE活動，以自身經驗鼓勵學生球員勇於追夢。這季成力煥改披領航猿戰袍，期盼揮別上季的傷病困擾重新出發，他也提到，猿隊新任總教練「卡總」卡米諾斯給他不少鼓勵，希望他能夠找回過去開心打球的自己。

成力煥在PLG元年效力新竹攻城獅，並在該季獲選年度第一隊和防守第一隊，上季加入台新夢想家，卻因傷病困擾，場均貢獻6.6分、2.6籃板，表現未如預期，今年夏天他則是被交易到領航猿。

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成力煥坦言，傷病對於表現影響確實很大，「這一年我的肩膀、腳底打針的數量，應該是我這輩子最多的一次。」他也透露，這次交易是他和夢想家總經理韓駿鎧商量後的結果，「我們有達成共識，認為這是對我比較好的方向，我們現在也還是會連絡。」

到了領航猿之後，成力煥透露總教練卡米諾斯給他不少鼓勵，「他說他已經觀察我打球很久，也覺得我上季可能因為傷病，不像以前一樣能夠開心打球，也變得不像自己，所以他希望我能夠找回健康，開心地打球。」

成力煥提到，比起上季給自己設定過高的目標，這季就是健康出賽，盡自己所能幫助球隊，而他也找了新的訓練師，現階段身體狀況也很不錯，對於新賽季相當期待。

成力煥（中）今天出席活動。（記者粘藐云攝）

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