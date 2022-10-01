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社會組籃球賽》最強老將！44歲尚韋帆連拿7分 率萬泰國際制霸全國

2022/10/01 22:49

全國社會組籃球錦標賽挑戰組冠軍賽，44歲老將尚韋帆幫助萬泰國際摘冠。（大會提供）

〔記者林岳甫／台北報導〕44歲老將尚韋帆今天在111年全國社會組籃球錦標賽挑戰組冠軍賽，最後階段獨拿7分，展現老將價值，率萬泰國際以87：84擊敗岳瀛立、張容軒領軍的Homis，收下冠軍及5萬元獎金，且一週內就連奪兩座冠軍，更寫下難得的紀錄。

尚韋帆在2017年在SBL台啤退役，目前也是台啤的助理教練，他日前復出代表台啤英熊參加跨聯盟籃球邀請賽，盼把寶貴的經驗傳承給隊友，不僅如此同時間還幫助萬泰國際拚戰社會組賽事，今日更成為奪冠最大功臣。

尚韋帆冠軍賽繳出18分、13籃板，即使大會沒有設立MVP獎項，但他這樣的表現絕對夠格拿MVP，且短短一週就拿到兩座冠軍，他直呼幸運。

經驗豐富的尚韋帆在場下還要耳提面命隊友，在場上更是藝高人膽大，末節落後1分時，在45度角砍進超前三分球，他解釋，「岳瀛立都不對上來，我就毫不猶豫出手。」他不僅可以投進三分球，還趁亂偷跑快攻得手2分，徹底粉碎對手的反撲氣燄。除了尚韋帆有著神奇演出，2016年參加SBL選秀落榜的賴冠瑜攻下全隊最高19分，林志祥14分、張哲銜11分、張書維11分。

Homis表現最佳為岳瀛立攻下27分、8籃板及7助攻，PLG富邦勇士助理教練魏維砍進5顆三分球，斬獲17分，王壕13分、張容軒11分，可惜關鍵時刻被尚韋帆殺得措手不及，無緣最終冠軍，收下亞軍3萬元獎金。

全國社會組籃球錦標賽挑戰組冠軍賽，44歲老將尚韋帆幫助萬泰國際摘冠。（大會提供）

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