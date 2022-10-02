城市盃》楊俊瀚100公尺飆本季最佳10秒17 逼近全國紀錄但不多想

「台灣最速男」楊俊瀚。（前勁國際運動提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕「台灣最速男」楊俊瀚昨天在111年新北城市盃全國田徑公開賽男子100公尺預賽飆出10秒14，逼近自己所創的全國紀錄，可惜成績超風速無法列入計算，今天他在準決賽也有不錯發揮，奔出個人本季最佳的10秒17，挺進明天的決賽。

楊俊瀚生涯最佳成績是10秒11，今年他開季狀況不錯，3月青年盃飆出台灣史上最快10秒04，可惜因風速超過每秒規定的2公尺，成績並未列入計算，雖然接下來狀況有下滑跡象，但他之後重新調整訓練步調，在下半季逐漸找回狀態。

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楊俊瀚日前先參加台北市秋季盃全國田徑邀請賽，在準決賽跑出10秒30的個人本季最佳成績，並順利抱回100公尺金牌，這次他在城市盃登場，預賽就奔出10秒14，儘管超風速不列入，但也為他注入信心，今天他在準決賽繳出10秒17的今年最速表現。

表現明顯加溫的楊俊瀚，也有叩關全國紀錄的機會，但他強調，明天的決賽不會刻意去想，而是將專注力放在自己身上，成績只是跑得好附帶的價值，但如果沒有跑好，就得好好檢視自己需要調整的地方。

「台灣最速男」楊俊瀚。（前勁國際運動提供）

「台灣最速男」楊俊瀚。（前勁國際運動提供）

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