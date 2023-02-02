足球》交棒給年輕世代！法國29歲帥哥後衛宣布結束國家隊生涯

法國後衛瓦拉內宣布自國家隊退役。（取自推特）

〔體育中心／綜合報導〕法國足球國家隊又有選手宣布退役，29歲的後衛瓦拉內（Raphael Varane）決定結束10年國家隊生涯。

現效力英超曼聯的瓦拉內2013年成為法國國家隊一員，生涯出賽93場有5次進球，在2018年俄羅斯世界盃場場先發、幫助法國自1998年後再度勇奪大力神盃。

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法國隊在2022年卡達世界盃不敵阿根廷無緣衛冕，繼36歲的隊長門將尤里斯（Hugo Lloris）上月宣布自國家隊退役後，瓦拉內如今也決定交棒給年輕世代。

「能代表這個美麗的國家出賽10年是我這一生最大的榮耀，」瓦拉內在聲明中表示，「每次穿上這件特別的藍色球衣，我都會感受到至高無上的光榮，以及必須在場上全心獻出一切、贏下每場比賽的責任。」

瓦拉內指出，自己在經過數月的長考後決定退役，並表示「是時候讓優秀的年輕選手接下重任了。」

幾天前接到瓦拉內電話告知的法國國家隊主帥德尚（Didier Deschamps）也表示理解子弟兵的決定，「他非常聰穎、做任何決策前會衡量利弊，雖然他將與我們分道揚鑣，但我要向他一直以來的誠懇、對國家隊的忠誠致上最高的敬意，過去這十年來他在場內外都扮演相當重要的角色。」

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