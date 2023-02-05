PLG》鄭志龍批評裁判遭罰款1萬5 陳建州強調聯盟沒差別待遇

鄭志龍。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕高雄17直播鋼鐵人今以86：89不敵新竹街口攻城獅，賽後總教練鄭志龍在記者會上開炮，痛批聯盟裁判不公，甚至覺得球團遭受聯盟不公平待遇。稍早聯盟緊急發出聲明，同時也對鄭志龍罰款1萬5千元台幣。

P. LEAGUE+ 今表示，針對高雄17直播鋼鐵人和新竹街口攻城獅的比賽，鋼鐵人總教練鄭志龍於賽後記者會不當公開批評裁判，聯盟賽後根據賽務章程之聯盟相關人員行為準則，罰款鋼鐵人球團新台幣壹萬伍仟元整。

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聯盟執行長陳建州說：「聯盟及我本人對各球隊都是一視同仁、不會有差別待遇，也一直致力裁判執法的提升，對於聯盟各種建議也都虛心接受並且努力改善，期許能打造更完善的職籃環境。」

另外，聯盟強調，對各隊都是一視同仁，不會因各隊經營背景不同而有差別待遇，裁判也不會因經營者的差異，做出不同的執法吹判。聯盟一直致力裁判執法的提升，對裁判執法有建議可以循聯盟申訴管道。

最新完整說明如下：

*賽事編號：G056 高雄17直播鋼鐵人（客）vs. 新竹街口攻城獅（主）

*日期：2023/02/05（星期日）

*事件：鋼鐵人總教練鄭志龍賽後記者會公開批評裁判

*說明：G056 高雄17直播鋼鐵人（客）vs. 新竹街口攻城獅（主），鋼鐵人總教練鄭志龍於賽後記者會公開批評裁判，依聯盟賽務章程第二章球團規範第十二條球團義務12.3「球團有共同維護聯盟形象之義務，不得於公開場合，以任何形式對聯盟決策、賽事判決，懲處決定或仲裁判斷等事項，發表不當言論。」處以高雄17直播鋼鐵人球團罰款新台幣壹萬伍仟元整。

此外，聯盟提到，裁判組秉持公正、公平的態度專注在每一場執法中，於每週亦針對每一場比賽的判決根據影片，運用多視角不同角度畫面及慢動作做檢討改善，讓聯盟裁判於每週不斷的加強精進。

聯盟所提供相關管理辦法如下：

一、執法裁判申誡標準如下：

1. 單場比賽誤判、漏判達5次者處申誡乙次。

2. 賽後評分表分數低於70分者處申誡乙次。

3. 比賽最後2分鐘內之誤判、漏判，惟未影響比賽勝負者處申誡兩次。

4. 在關鍵時刻有影響勝負或嚴重的誤判、漏判者處申誡三次。

二、裁判之懲處依情節輕重，依序可處：

1. 單一球季達申誡三次（含）者停權一場。

2. 申誡五次，停權兩場。

3. 申誡七次，停權三場或以上。

4. 使用IRS後如仍發生錯誤，依情節輕重停權一至三場。如現場IRS提供影像無法確認狀況，則維持原判。賽後如有其他精細儀器顯示宣判有誤，則不作懲處論。

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