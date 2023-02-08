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T1》高雄海神攜手創作才子婁峻碩 週日開球獻唱狂浪應援

2023/02/08 16:23

高雄海神攜手創作才子婁峻碩，週日開球獻唱狂浪應援。（球團提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕T1職籃衛冕軍高雄全家海神與《天堂M》首度跨界合作，本週末攜手打造「狂浪來襲」主題週，11日下午2時迎戰新北中信特攻，緊接著12日下午2時交手桃園永豐雲豹，邀請新銳創作才子婁峻碩擔任賽前開球嘉賓及壓軸獻唱，與熱情球迷相約在南台灣掀巨浪。

婁峻碩在螢光幕上以「狼人殺男神」之姿爆紅後，持續在校園、各地巡演累積音樂創作能量與實力，並跳脫框架在戲劇、電影跨領域嘗試，融合Hip hop、R&B碰撞出獨有嘻哈曲風，週日他將站上高雄巨蛋，為海神隊開球，同時獻上最炸壓軸演唱。此次主題週入場即贈應援摺扇，早鳥進場可獲「狂浪來襲主題盟徽」，節間好禮享天堂M周邊及漢神巨蛋、Dr.Wu、Power Jelly、摩曼頓等好康，身著海神隊相關服飾還可至服務台兌換限量不老松、癒見好食兌換券。

本週末高雄巨蛋戶外廣場「橘子嘉年華 好神SHOW市集」，球迷可與高雄全家海神球星、啦啦隊Aqua Mermaids相見歡，11日17時Aqua Mermaids與Brownie見面會；12日19時海神球星胡瓏貿、吳曉謹、邱子軒將現身出席，呼籲球迷「神隊友」不要錯過。

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