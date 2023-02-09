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經典賽》派大谷+達比修+山本對台灣？ 日媒曝日本8強賽將「梭哈」

2023/02/09 07:03

大谷翔平、達比修有、山本由伸。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕世界棒球經典賽將在3月開打，日本由二刀流球星大谷翔平領軍，組成「史上最強武士隊」，但栗山英樹監督不敢大意，他表示有可能會在8強賽「梭哈」。

日本隊陣容星光熠熠，都是一時之選的菁英好手，投手群有大谷翔平、達比修有、山本由伸、佐佐木朗希等強投坐鎮，打擊部分除了強打大谷外，還有吉田正尚、鈴木誠也、村上宗隆等重砲，實力非常雄厚，是奪冠大熱門。

日本預賽分在B組，同組對手有南韓、澳洲、中國、捷克，取前兩名晉級8強複賽。栗山英樹監督接受《中日體育》採訪時說道：「從8強開始就是單淘汰賽，已經不是循環賽，輸了就完了。」栗山英樹直呼，8強賽是毫無退路的比賽，若有危機的話，會將最好的投手全部派上場。

栗山英樹表示：「雖然可能會考慮到4強賽的先發投手，但如果有輸球危機的話，就會押上全部戰力，就算留著不用，如果輸了也沒下一場了。」

報導指出，日本8強賽的對手有可能是古巴或台灣，日本可能派出大谷翔平先發，達比修有擔任第二任投手，兩人順序也可能對調，此外山本由伸雖然預計會在4強賽登板，但如果有危機的話，他也必須在8強賽就上場，全力爭取勝利。

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