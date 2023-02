經典賽》曾對決過王維中！美媒見台灣參賽名單憶當年

王維中。(資料照)

〔體育中心/綜合報導〕世界棒球經典賽即將在3月開打,官方今天陸續公布各隊參賽名單,其中台灣隊投手名單上的一個名字,讓FOX分析師B.韋蘭德(Ben Verlander)想起過去在小聯盟對決的日子。

B.韋蘭德在推文上寫道,「每次看到王維中都會讓我想起我在小聯盟的日子。那人是前大聯盟球員。他的球路很優,他後來在小聯盟時,跟我分配到同分區,而我在兩季內,對到他的打擊率高達0.795。我記得這件事,他也記得。這太瘋狂了,各位,這就是棒球。」

Every time I see Wei-Chung Wang it takes me back to my MiLB career.



That guy was a former big leaguer. Really good stuff. He ended up in my same division. I legitimately hit .795 against him over 2 seasons. I knew it. He knew it. It was insane. Baseball, man. https://t.co/O3D5Or0IiS