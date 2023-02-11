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經典賽》曾對決過王維中！美媒見台灣參賽名單憶當年

2023/02/11 17:45

王維中。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕世界棒球經典賽即將在3月開打，官方今天陸續公布各隊參賽名單，其中台灣隊投手名單上的一個名字，讓FOX分析師B.韋蘭德（Ben Verlander）想起過去在小聯盟對決的日子。

B.韋蘭德在推文上寫道，「每次看到王維中都會讓我想起我在小聯盟的日子。那人是前大聯盟球員。他的球路很優，他後來在小聯盟時，跟我分配到同分區，而我在兩季內，對到他的打擊率高達0.795。我記得這件事，他也記得。這太瘋狂了，各位，這就是棒球。」

事實上，B.韋蘭德在球員時期成績並不出色，最高成績僅到高階1A。不過B.韋蘭德在轉戰分析師後，成功打開知名度，其中值得一提的是，B.韋蘭德最喜歡的球員是大谷翔平，而非哥哥韋蘭德（Justin Verlander），並在節目上時常吹捧大谷場上的表現，因此也被稱為「大谷鐵粉」

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