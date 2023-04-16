MLB》罕見！天使捕手單局兩次妨礙打擊成戰犯 紅襪教頭也看傻

WHAT A GOD AWFUL TIME FOR A CATCHERS INTERFERENCE pic.twitter.com/IwGCbr4f1u — Mr Matthew CFB （@MrMatthewCFB） April 15, 2023

〔體育中心／綜合報導〕天使隊捕手泰斯（Matt Thaiss）今天在第8局蹲捕出現兩次妨礙打擊的守備，讓紅襪隊單局攻下3分，包含台灣好手張育成的逆轉安打，讓天使最後以7比9吞下敗仗。泰斯單局出現兩次妨礙守備，連紅襪總教練柯拉（Alex Cora）直呼從沒看過。

紅襪隊8局下進攻，天使隊換泰普拉（Ryan Tepera）後援，他一上場被敲安，接著紅襪代打塔皮亞（Raimel Tapia）打擊時揮棒打到捕手手套，泰斯出現妨礙打擊，因此讓塔皮亞上壘。接著1出局後，紅襪捕手馬怪爾（Reese McGuire）打擊時，泰斯又出現妨礙打擊，讓紅襪隊1出局攻占滿壘，下一棒的張育成敲帶有2分打點的逆轉一壘安打，紅襪該局攻下3分，因此讓天使隊吞下敗仗。

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天使隊捕手泰斯（右）。（美聯社）

「如果我沒有打到捕手，那球會打到綠色怪物（指左外野全壘打牆）。」塔皮亞說，「我那球打得很好。裁判很專注，發現這個PLAY，他讓我上到壘包，這很好。」；而馬怪爾也說，「當我打成界外球，我清楚知道自己先打到手套了。」

柯拉表示，自己是第一次看到單局出現兩次捕手妨礙打擊，「從未見過這事，但這就是棒球。」

「這當然很罕見。」馬怪爾認為，「他（泰斯）蹲得太近了，這種情況不常發生，」、「有些捕手，你想嘗試偷好球，通常這就是最終會發生的事情是，他們試圖偷好球，並把手套向前移動。」

對於自己發生兩次關鍵的捕手妨礙打擊，泰斯賽後則是說，「這太糟糕了，這就是我們輸球的原因，我對此很難過。」

此外，紅襪隊今天也出現1次捕手妨礙打擊，全場出現3次妨礙打擊。

天使隊捕手泰斯（右）。（美聯社）

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