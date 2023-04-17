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中職》林智勝最難轟投手是他 兄弟強投點出關鍵

2023/04/17 07:26

林智勝。（記者林正堃攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕「大師兄」林智勝達陣生涯300轟，被砲轟最多的投手是對戰最多的潘威倫，若是最不容易砲轟的投手呢？中信兄弟鄭凱文排名第1，生涯對戰「大師兄」47打數沒被轟過，是所有未挨轟投手最長紀錄。

「咦！我記得有啊！」鄭凱文去年受訪時，有點納悶這項紀錄，隨後才說，「不能這樣比較，過去我對決他只有1年多（2014、15年），不像其他投手這麼久。」

鄭凱文不諱言，林智勝非常有長打能力，而且在中心棒次，「我們面對中心棒次，一定會比較謹慎。被打安打沒關係，不要被打長打就好，所以都會拿出最好的球來壓制，包括進壘角度、球的尾勁都要要求最好。」

林智勝沒有砲轟過的投手中，鄭凱文累積47打數最多，第2-5名則是鄭錡鴻37打數、林克謙34打數、陳鴻文32打數、張志強31打數。

鄭凱文表示，沒有去想過對戰林智勝的成績好壞，「但只要跟他對決，我自己會非常不想輸給他。」

林智勝在中信兄弟效力5年，鄭凱文也看過他有多努力，「智勝學長每天練習量很多，私底下治療也是很認真，比我們都做的恢復都還要更多，而且從沒想過要放棄自己想要完成的目標、紀錄，看到學長這樣，我也會想要一起努力。」

★對戰林智勝最多打數未挨轟投手

*鄭凱文 47打數

鄭錡鴻 37打數

林克謙 34打數

*陳鴻文 33打數

張志強 31打數

備註：*為現役

鄭凱文。（資料照，記者林正堃攝）

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