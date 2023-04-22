中職Live》統一首局就打進4分 獅 4：0 猿

第一局（樂天桃猿 0：4 統一獅）

1局下，樂天桃猿先發投手霍爾身體不適退場，由陳鴻文緊急接替投球。李丞齡敲中外野一壘安打，林子豪獲保送，陳傑憲犧牲短打護送跑者上到二、三壘。胡金龍敲右外野一壘安打，帶有2分打點，統一獅以2比0領先。蘇智傑敲右外野二壘安打，帶有1分打點，加上桃猿二壘手林立回傳發生失誤，讓蘇智傑上到三壘，統一獅以3比0領先。林岱安敲右外野一壘安打，帶有1分打點，統一獅以4比0領先。林益全敲二壘飛球被接殺，林祖傑敲二壘飛球被接殺，3出局。

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1局上，陳晨威保送，林立敲雙殺，郭嚴文吞三振，3出局。

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賽前

樂天桃猿先發打序：

第1棒 陳晨威中外野手

第2棒 林立 二壘手

第3棒 郭嚴文 一壘手

第4棒 朱育賢 左外野手

第5棒 林泓育 指定打擊

第6棒 梁家榮 三壘手

第7棒 宋嘉翔 捕手

第8棒 成晉右 外野手

第9棒 林承飛 游擊手

先發投手：霍爾



統一獅先發打序：

第1棒 李丞齡 右外野手

第2棒 林子豪 三壘手

第3棒 陳傑憲 中外野手

第4棒 胡金龍 指定打擊

第5棒 蘇智傑 左外野手

第6棒 林岱安 捕手

第7棒 林益全 一壘手

第8棒 林祖傑 二壘手

第9棒 林靖凱 游擊手

先發投手：克維斯

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