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棒球》狂！美國大西洋聯盟初登場 陽岱鋼首打席就開轟炸裂（影音）

2023/04/30 13:53

〔體育中心／綜合報導〕36歲台灣旅外好手陽岱鋼今年前往美國獨立聯盟的大西洋聯盟闖蕩，加盟High Point Rockers球隊，今日迎來初登場，首打席就敲出全壘打，手感火燙。

今日交手長島鴨隊（Long Island Ducks），陽岱鋼先發出擊，打第7棒守左外野，2下首打席鎖定第一球出棒，轟出右外野方向陽春砲，首打席就炸裂，本季首安、首轟一起出爐，幫助球隊先馳得點，最終也成為本場比賽勝利打點。

陽岱鋼。（取自High Point Rockers臉書）

4下第二打席，陽岱鋼擊出左外野安打，後續3次站上打擊區都熄火，1次敲出游擊滾地出局、2度遭到三振，終場所屬球隊10：1痛宰對手。

陽岱鋼今日5打數敲2安、包括擊出1轟，貢獻1分打點、跑回1分，吞下2K，賽後打擊率為0.400。

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