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溫網》朝大滿貫24冠邁進！喬科維奇週一開幕戰挑大梁

2023/07/02 18:55

喬科維奇。（資料照，路透）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2023溫布頓網球錦標賽週一登場，喬科維奇（Novak Djokovic）開幕戰挑大梁，面對世界排名67的阿根廷對手卡欽（Pedro Cachin），被看好順利開胡，朝大滿貫男單24冠等歷史紀錄邁出第一步，賽前這位塞爾維亞第2種子坦承，企圖心確實格外強烈，「當我進入中央球場，它喚醒內心某些東西，讓我能發揮出非常高水準。」

上月法國公開賽紅土橫掃群雄，喬科維奇已拿下生涯第23座四大賽金盃，超越因傷休兵的西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal），獨居男子網壇第一人，緊接著溫網綠茵喬帥將再接再厲， 使得傳奇地位更上層樓，成為新的 「草地之王」，「老實說，我沒有感覺到放鬆，反而為了更加成功，贏得更多大滿貫冠軍，在網壇擁有更多成就而格外飢渴。」這位衛冕者在倫敦全英草地俱樂部受訪時，向各國媒體豪氣喊話：「只要還有這種動力，我知道自己能發揮出最佳狀態。」

身為「三巨頭」中惟一活躍賽場的老將，36歲的喬科維奇信心滿滿，本屆溫網將挑戰多項紀錄，包括賽史最高9成勝率、追平「八冠王」費德爾（Roger Federer）、五連霸等；此外，喬帥也準備第4度同年內包辦3項大滿貫金盃，不讓澳洲退役女將寇特（Margaret Court）不分男女的大滿貫單打最多24冠障礙專美於前。

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