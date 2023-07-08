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溫網》超狂跨季13連勝！百搭謝淑薇女雙強勢開胡

2023/07/08 07:06

謝淑薇女雙強勢開胡。（資料照，美聯社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2023溫布頓網球錦標賽，謝淑薇與捷克老搭檔史崔可娃（Barbora Strycova）強勢出擊，6：1、 6：2快斬俄國布林可娃（Anna Blinkova）／法國格拉切娃（Varvara Gracheva），僅花64分鐘開胡，小薇也締造2019年迄今的草地大滿貫女雙13連勝。

休兵逾一年半的謝淑薇，復出不久就在上月法國公開賽勇奪紅土大滿貫女雙第2冠，如今來到更拿手的溫網草地，小薇與本季結束就退休的史崔可娃重新合拍，初登場面對「俄法組合」，經驗豐富的「台捷聯軍」開賽率先破發3 ：0領先，第6局再破順勢搶下首盤。次盤小薇人馬穩紮穩打，又在第5、7局雙破壓制，直落2關門，今晚32強即將遭遇爆冷扳倒美澳第4種子的中國楊釗煊／俄國亞歷山卓娃（Ekaterina Alexandrova）。

謝淑薇已經在全英草地俱樂部3度封后，而且都配不同搭檔，從2013年中國彭帥、2019年史崔可娃，到2021年的比利時梅騰絲 （Elise Mertens），堪稱「百搭傳奇」， 扣掉2020年溫網因為疫情停辦、去年沒打，她近5年來女雙參賽還未嘗敗績。

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