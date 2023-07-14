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T1》台新只選2人但整隊其實有8人 球團解釋選秀方針

2023/07/14 16:58

張兆辰在首輪第三順位被台北台新選中。（記者陳志曲攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕第三季加入的台新今天在選秀會正式亮相，只是不像外界預料會多選才，而是只挑2人，用探花籤挑進台師大前鋒張兆辰、第四順位選進世新大學後衛簡賀宇，台新育樂總經理林祐廷也首度受訪解釋選才原因。

台新承接台啤英熊第三季參賽權，但並沒有承接球員合約，因此得從頭組軍，而林祐廷今透露，其實在選秀會前除了透過交易換來黃聰翰，已在自由市場接觸張耕淯、曹薰襄、丁聖儒、陳文宏、林宜輝，加上選秀的2人，目前陣容確定有8人。

當選秀現場公佈台新選進的2名新秀，由於這2人未在外界的預期名單中，讓在場的人都有點驚訝，而當探花的張兆辰自己也承認，確實很意外，畢竟他日前在PLG選秀落選很失望，這次也沒預料到會在這麽前面被選到。

林祐廷解釋，球團分析張兆辰、簡賀宇都符合團隊戰力需求，且是值得培養的潛力股，因此在沙盤推演之下，其實這2人本就是設定要選的人，也因為在自由市場有補到人，所以這次在選秀只補2名球員。

至於台新何時會再完整揭曉團隊的「神秘面紗」，包含隊名、隊徽及團隊成員，林祐廷表示，目前都在運作中，預計8月底、9月初會舉行記者會對外公布。

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