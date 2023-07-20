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女足世界盃》相信嗎？女足比男足更具觀賞性

2023/07/20 07:21

女足比男足更具觀賞性。（歐新社）

特約作者：傑拉德

或許很多人沒有看過女子足球，但實際上，女子足球比男子足球更具觀賞性。相對於男足比賽的天價商業化，女足保持著一種「激情、純真」的感覺。

從進球數量來比較，女足比賽通常較男足更加豐富的娛樂性。上屆女足世界盃的決賽圈場均進球為2.69球，比2018年俄羅斯男足世界盃多出0.05球，與2022年卡達世界盃相同。不過，2015年的女足世界盃平均進球數則達到2.81球。此外，女足賽事相對「乾淨」，犯規較少，這意味著比賽節奏也相對更快。

歷屆女足世界盃的冠軍有來自北美洲的美國、歐洲的德國和挪威，以及亞洲的日本。雖然南美洲尚未贏得女足世界盃冠軍，但巴西曾經進入過決賽；相反地，男足世界盃至今，冠軍仍然由歐洲和南美洲壟斷，即使在決賽情況上也相同。

女子賽事在對待LGBT+（同性戀、雙性戀和跨性別人士）方面表現出更高的包容度。例如，美國球星拉皮諾（Megan Rapinoe）和荷蘭球星米德馬（Vivianne Miedema）早已公開了自己的同性戀身份，相對於男足界，女足界在這方面的包容度強得多。

從文化的角度來看，女子世界盃見證了女性權益的崛起和時代的變遷。1921年，英國禁止女性參與足球運動，這項禁令長達半個世紀之久。然而，禁令實施前的一年，女子足球比賽曾吸引到53,000名觀眾，聲勢浩大。根據英國體育部的調查，2020/21年度，35至54歲女性踢足球的比例大幅增加，看來她們重新振興了對足球的熱情。

在今天男女平等的社會中，喜歡足球或熱愛觀看國際盛事的人們，不應該僅限於男子足球，也應該支持和觀賞女子足球，以支持平等的理念。

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