杭州亞運》台灣代表團本屆目標 體育署保守估衝10金

「舉重女神」郭婞淳將尋求亞運連霸。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕因武漢肺炎疫情延宕1年的杭州亞運，將在9月23日點燃戰火，體育署今日公布524位國手名單，保守估計以拿10金為目標。

台灣隊上屆雅加達亞運共有588位選手，並贏得17金、19銀、31銅，在獎牌榜上排名第7，也是亞運史上第二好的成績，僅次於1998年曼谷亞運的19金。

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台灣在2014年仁川亞運進帳10金，2010年廣州亞運13金、2006年杜哈亞運9金、2002年釜山亞運10金。

體育署副署長洪志昌認為，受到疫情影響，近3年選手參加較少國際賽，因此參考歷屆成績，就是保守以衝破10金為目標。

杭州亞運在9月23日至10月8日登場，而台灣代表團將從9月15日開始陸續出發，而台灣羽球一姊戴資穎、「舉重女神」郭婞淳、體操「鞍馬王子」李智凱都將披掛上陣並尋求連霸，射箭隊魏均珩、湯智鈞搭配新生代射手戴宇軒、蘇于洋，女將雷千瑩、彭家楙、邱意晴、郭紫穎。

另外，射擊的楊昆弼、林穎欣、呂紹全在上屆亞運都有摘金紀錄，如今也要分頭出賽挑戰連兩屆奪金；在東奧拿下獎牌的羽球「黃金男雙」李洋／王齊麟、拳擊女將黃筱雯、桌球「沈默殺手」林昀儒、「柔道男神」楊勇緯、跆拳道「國民女友」羅嘉翎、舉重女將陳玟卉等好手都會參賽。

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