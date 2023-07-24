排球》VNL季軍戰不見日本男排王牌身影 本尊親自發文解惑

日本排球協會（JVA）昨日臨時發文公告，被視為新生代「日本男排王牌」的西田有志選手因傷缺席VNL銅牌戰，引起外界與大批粉絲擔憂。（歐新社）

〔即時新聞／綜合報導〕今年世界男子排球國家聯賽（VNL），日本男排擊敗強敵義大利，摘下隊史時隔46年的世界大賽獎牌。不過比賽開打前，日本排球協會（JVA）臨時發文公告，被視為新生代「日本男排王牌」的西田有志選手因傷缺席這場比賽，引起外界與大批粉絲擔憂。對此，西田有志也在今日推特發文，除了告知現況，同時也指出他在本屆賽事收到大量惡意誹謗言論。

日本男排摘下隊史時隔46年的世界大賽獎牌後，未能上場的西田有志跟甲斐優斗也各自獲得一面銅牌，接著和隊友們在場上合影留念。（圖擷取自@banzai_sekai推特）

綜合外媒報導，日本排球協會（JVA）昨日下午臨時在官網 公告表示，背號1號的選手西田有志因傷缺席VNL銅牌戰，消息一出，立即引起外界關注。報導指出，日本男排在場上與義大利對戰時，西田有志與19歲新人甲斐優斗，一起待在場邊為隊友應援，在日本男排確認摘下比賽銅牌、大會頒獎完後，未能上場的西田有志跟甲斐優斗也各自獲得一面銅牌，接著和隊友們在場上合影留念。

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接著今（24）日上午，西田有志在他的個人推特、IG上發文，除了感謝大家對自己與日本男排的支持，也略為自責地表示身體受傷的自己，給隊伍帶來不少麻煩，「我想好好養傷，重新開始！」。此外，他還在發文中指出，自己從本屆賽事開始，就收到非常多惡意、匿名的誹謗言論，甚至波及去年底與他結婚的日本女排國家隊長古賀紗理那，因此他會採取堅定的行動，希望減少這樣的行為出現。

みなさん多くの応援ありがとうございました

3位になることができすごく嬉しく思います

色々とこのチームには迷惑ばかりかけてしまい不甲斐なさや悔しさが多い大会でしたが、最後にこうやって勝って終われたこと嬉しく思います????

怪我をしっかり治しまた再始動していきたいと思います pic.twitter.com/AaVWUg7GdQ — 西田 有志 （@volleyball1301） July 23, 2023

そして、今大会で多くの誹謗中傷を受けました。

しっかりとした対処を取ろうと思います。

このような世界が少しでも減ることを切実に願います。。

誰かを貶し、吐口にするような事が当たり前とされる社会が少しでも良くなればと思います???? — 西田 有志 （@volleyball1301） July 23, 2023

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