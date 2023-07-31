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WTT支線賽》苦戰4局不敵60歲最強阿嬤 劉馨尹亞軍仍締生涯最佳紀錄

2023/07/31 06:47

劉馨尹在女單決賽不敵盧森堡女將倪夏蓮，仍寫下國際賽最佳戰績。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕世界排名97的國泰女將劉馨尹今天凌晨在一場「95歲的對決」中，以1:3不敵60歲的盧森堡傳奇老將倪夏蓮，無緣拿下2023年WTT哈維若夫支線賽女單冠軍，屈居亞軍，仍寫下個人在國際賽最佳戰績。

35歲的劉馨尹在四強賽以1:3逆轉擊退世界排名63的中國小將吳洋晨，首度闖進決賽，也是她繼16強賽擊退世青冠軍石洵瑤之後，本站第二度扳倒中國選手。

世界排名49的倪夏蓮，也一路解決3名中國新秀郭雨涵、朱思冰和陳熠，繼2021年新梅斯托挑戰賽之後，相隔622天後再度殺進決賽。

面對左手直板、兩面顆粒打法的倪夏蓮，劉馨尹前兩局看不清楚球的旋轉，接發球吃了不少虧，以6:11、5:11連丟兩局。

第三局，劉馨尹慢慢適應倪夏蓮的球路，發球策略也做出調整，在開局1:4落後下連拿6分逆轉戰局，以11:6扳回一城。但第四局擋不住倪夏蓮的正手猛攻，開局就陷入1:7落後，最後以5:11繳械。

7月4日才歡度60歲生日的倪夏蓮，奪下生涯WTT首冠，也成為史上最老的WTT冠軍，為桌球生涯再添一頁傳奇。

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