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佛光盃》吳志鍇、宋昕澔合轟53分 政大無緣奪冠仍收到「轉型」大禮

2023/08/07 23:13

吳志鍇21分皆在下半場.（三好體協提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕在預賽打得風生水起的政治大學，今天在佛光盃邀請賽男子組決賽，即使宋昕澔攻下32分，吳志鍇下半場甦醒拿到21分，最終仍以84：87不敵來自美國的中西州大，無緣將冠軍留在台灣。

中西州大則有隊長桑德斯（Pierre Sanders）的28分、5助攻與宋昕澔互別苗頭，原有機會逆轉的政大，卻因外籍生杜拉米發生要命失誤，而宋昕澔嘗試投追平大號三分球未果，最終以3分差惜敗。

雖然落敗，政大教練陳子威仍給選手肯定，他指出，若不是佛光盃，沒有這麼好的對手可以較量，2名球隊希望轉型成1、3號位的宋昕澔、吳志鍇，都在佛光盃打出超乎預期的水準，隊長莫巴耶冠軍戰21分，也在佛光盃展現領導球隊的企圖心。

宋昕澔表示，控球後衛這角色他越來越熟悉，前幾場他把場上設定在幫隊友找空檔，看如何傳球跟隊友串聯，冠軍戰球隊需要得分時，他也跳出來，在這次盃賽收穫不少；吳志鍇5戰投進21顆3分球，他說：「佛光盃是很好的養分，教練給我很多機會，隊友一直鼓勵我，打到3號這全新位置有更多責任，要把我能做到的都做到。」

宋昕澔攻下32分（三好體協提供）

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