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U12世界盃》新竹縣小將羅浩翰表現亮眼 今獲縣長表揚

2023/08/15 13:03

新竹縣棒球小將羅浩翰（右）U12表現亮眼，今天獲縣長楊文科（左）表揚肯定。（記者黃美珠攝）

〔記者黃美珠／新竹報導〕2023年第7屆U12世界盃少棒錦標賽中華隊勇奪亞軍，新竹縣中山國小羅浩翰也是中華隊一員，比賽過程表現傑出，新竹縣長楊文科今天在主管會報特別表揚這名棒球小將，感謝他為新竹縣爭光。

楊文科說，恭喜中華少棒隊在U12得到亞軍，新竹縣的棒球小將羅浩翰入選國手出賽，表現非常亮眼，今天特別頒獎鼓勵也肯定他透過運動強身報國，為台灣爭光。

中山國小棒球隊教練蔡育勝說，羅浩翰的哥哥羅浩晨也曾入選過國家代表隊，這讓他深受影響。小學1年級的羅浩翰就加入棒球隊，並以哥哥為榜樣爭取有一天也可以當上國手。

為了實現這個目標，羅浩翰刻苦訓練，努力付出也有了回報，去年曾入選U12，雖然最終沒有被選入出賽隊伍，但他毫不氣餒，繼續投入訓練，終於今年再次入選並代表出賽。

蔡育勝稱讚羅浩翰是全方位的選手，腳程快，守備、打擊技巧也都相當突出，他從3年級下學期就跟著學校球隊四處參賽，比賽經驗豐富，平時在中山國小棒球隊是主力投手，而這次在U12比賽中則擔任游擊手，穩定發揮守備實力。

羅浩翰說，這次比賽中有很多選手身材高大，這讓他有點壓力，而他印象最深刻的比賽是對墨西哥的那場，因為他利用自己的速度優勢，從2壘跑回本壘成功避掉捕手觸殺，還擊出了2壘安打，將隊友送上3壘，最後中華隊以5比3擊敗墨西哥，這讓他感到非常開心。#

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