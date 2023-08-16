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台南之光 國際滑輪溜冰曲棍球賽抱回5金1銀1銅

2023/08/16 12:10

台南小將在國際滑輪溜冰曲棍球賽綻放光芒，台南市長黃偉哲（後排左6）接見嘉勉。（南市體育局提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南選手參加國際滑輪溜冰曲棍球賽大放異彩，27位參賽選手共奪得5金1銀1銅的優異成績，市長黃偉哲今（16）日頒發「台南之光」獎牌嘉勉傑出選手。南市體育局也規劃承辦2025年全中運時列為選辦項目。

這次台南選手分別奪下2023美國NARCH加州直排輪曲棍球賽10歲組冠軍與成人組冠軍，澳門雪屐總會40週年國際邀請賽並排輪曲棍球U14 冠軍、並排輪曲棍球U19季軍、直排輪曲棍球U14 冠軍、直排輪曲棍球U19冠軍，2023穆棱湖盃單排輪滑球邀請賽12歲組亞軍，都是國際滑輪溜冰曲棍球特色賽事，27位台南選手獲得5金1銀1銅，成績相當耀眼。

市長黃偉哲表示，非常開心台南選手能在滑輪溜冰曲棍球等國際賽事上大放異彩，自滑輪溜冰國手楊合貞取得優異成績後，台南陸續有許多優秀選手出現，感謝選手與教練努力為台灣爭光，希望選手們接下來都有更好的表現。

黃偉哲也說，未來將努力興建更多符合國際規格的滑輪溜冰場，對於師資及選手培訓會下更多功夫，提升營養及培訓經費，並爭取將滑輪溜冰列入正式比賽項目，讓選手、家長及教練都能放心投入訓練及比賽，厚植台灣滑輪溜冰的實力。

南市體育局長陳良乾表示，滑輪溜冰曲棍球項目是台南的傳統優勢運動，此次團隊在多項國際賽獲得亮麗成績，體育局也規劃台南市承辦2025年全中運時將之列為選辦項目，期盼選手積極參與比賽增加經驗值，突破自我，再獲佳績。

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