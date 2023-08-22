晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 學生棒球

威廉波特少棒》「少年大谷」飆火球與隊友聯手無安打 台灣扣倒日本2連勝

2023/08/22 08:31

亞太區代表隊桃園龜山國小今天以10：0提前4局扣倒日本。（取自官方推特）

〔體育中心／綜合報導〕第76屆世界少棒錦標賽16日至27日在賓州威廉波特（Williamsport）舉行，桃園龜山國小為本次亞太區代表隊，今天上演「台日大戰」，「少年大谷翔平」范宸竣和邱則瑋聯手上演無安打比賽，提前在第4局以10：0扣倒日本，取得2連勝。

「少年大谷翔平」王牌投手范宸竣首戰面對加拿大區代表隊，與隊友合力締造完全比賽贏球，今天與日本的比賽再度出擊，主投3局飆出6K，另有1次四壞，無安打無失分，最快球速達82英哩（約132公里），中繼的邱則瑋則在第4局上送出2次三振，同樣也是無安打無失分。

龜山少棒雖然只敲出4支安打，但對方出現多達9次的保送，得點圈有人也都能敲安串連攻勢，首局先是靠著許邵傑的長打攻下2分，第3局灌進6分大局，4局下再進帳2分，終場就以10：0提前扣倒日本，龜山少棒隊也上演甜蜜復仇，他們曾在2012年威廉波特少棒賽在延長賽不敵日本。

龜山少棒隊取得2連勝，下一戰將在台北時間24日凌晨1點出戰代表加勒比海區的古拉索（Curacao），勝隊將晉級26日的國際組冠軍賽，力拚世界冠軍賽門票。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。