威廉波特少棒》「少年大谷」飆火球與隊友聯手無安打 台灣扣倒日本2連勝

亞太區代表隊桃園龜山國小今天以10：0提前4局扣倒日本。（取自官方推特）

〔體育中心／綜合報導〕第76屆世界少棒錦標賽16日至27日在賓州威廉波特（Williamsport）舉行，桃園龜山國小為本次亞太區代表隊，今天上演「台日大戰」，「少年大谷翔平」范宸竣和邱則瑋聯手上演無安打比賽，提前在第4局以10：0扣倒日本，取得2連勝。

「少年大谷翔平」王牌投手范宸竣首戰面對加拿大區代表隊，與隊友合力締造完全比賽贏球，今天與日本的比賽再度出擊，主投3局飆出6K，另有1次四壞，無安打無失分，最快球速達82英哩（約132公里），中繼的邱則瑋則在第4局上送出2次三振，同樣也是無安打無失分。

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龜山少棒雖然只敲出4支安打，但對方出現多達9次的保送，得點圈有人也都能敲安串連攻勢，首局先是靠著許邵傑的長打攻下2分，第3局灌進6分大局，4局下再進帳2分，終場就以10：0提前扣倒日本，龜山少棒隊也上演甜蜜復仇，他們曾在2012年威廉波特少棒賽在延長賽不敵日本。

龜山少棒隊取得2連勝，下一戰將在台北時間24日凌晨1點出戰代表加勒比海區的古拉索（Curacao），勝隊將晉級26日的國際組冠軍賽，力拚世界冠軍賽門票。

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