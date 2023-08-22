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羽球世錦賽》直落二拍落埃及組合 65歲以色列媽媽再創新「老」紀錄

2023/08/22 10:21

以色列母子檔斯維特拉娜（右）／米沙（左）。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕以色列母子檔斯維特拉娜（Svetlana Zilberman）／米沙（Misha Zilberman）昨在世界羽球錦標賽首輪，以21：17、21：16直落二拍落埃及混雙組合埃爾格姆（Adham Hatem Elgamal）／ 哈妮（Doha Hany），順利挺進32強，斯維特拉娜再度創下世錦賽史上最年長獲勝紀錄。

以色列母子檔斯維特拉娜（Svetlana Zilberman）／米沙（Misha Zilberman）日前在超級300系列美國羽球公開賽混雙首輪過關，65歲的母親斯維特拉娜成功拿下生涯在BWF巡迴賽等級的首勝。

以色列母子檔也有參加本屆世錦賽，首輪遭遇埃及混雙組合埃爾格姆（Adham Hatem Elgamal）／ 哈妮（Doha Hany），賽前受訪時坦言兩隊實力差不多，不過他們首輪只花了26分鐘，就以21：17、21：16收拾了對手，順利挺進32強，斯維特拉娜去年曾以64歲創下世錦賽史上最年長贏球紀錄，而如今再創新猷。

以色列母子檔斯維特拉娜／米沙3度參加世錦賽，最佳成績只到32強，她們16強將遭遇大會第8種子、中國組合魏雅欣／蔣振邦，力拚刷新世錦賽個人最佳成績。

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