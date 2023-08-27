羽球世錦賽》球迷開噓！昆拉武特戰快2小時逆轉奈良岡 奪泰國男單首金

泰國一哥昆拉武特。（法新社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕打到球迷噓聲四起的世界羽球錦標賽男單決賽，皆為22歲的同梯勁敵泰國一哥昆拉武特、日本奈良岡功大頻頻祭出拉吊戰術，最終這場打了快兩小時的馬拉松大戰，昆拉武特以19：21、21：18、21：7逆轉奈良岡功大，成為泰國第一位男單世界冠軍，寫下歷史新頁。

昆拉武特、奈良岡功大從青少年時期就開始對決，而昆拉武特則是在2017至2019年締造世青三連霸，其中在2019年世青決賽就是擊敗奈良岡功大稱王，而雙方生涯對戰6次則是各取3勝。

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昆拉武特去年打入決賽才敗給丹麥安賽龍收下亞軍，本屆連3場鏖戰3局，其中8強、4強分別逆轉勝台灣好手王子維、印度名將普蘭諾伊，連兩屆挺進決賽；奈良岡功大則連勝香港李卓耀、中國石宇奇、丹麥安童森，生涯首次打進金牌戰。

昆拉武特、奈良岡功大的打法都屬於拉吊型，不輕易進行攻擊，因此比賽打起來會變得較為乏味，而丹麥球迷也不買單，在第二局更是噓聲四起，而奈良岡功大雖然先下一城，但昆拉武特於第二局克服6：9落後，將戰線延長至第三局，也是兩人生涯第4次必須大戰3局分勝負。

昆拉武特進入決勝局後先拿到機會，且奈良岡功大也開始出現較多失誤，泰國一哥取得10：1大幅領先，帶著11：5進入技術暫停，而換邊後昆拉武特更是連續得分，最終就以逆轉方式搶下冠軍。

世錦賽自1977年展開後，男單冠軍分別有中國、丹麥、印尼、日本及新加坡駱建佑，如今昆拉武特強勢上演逆轉秀，成為首位摘下男單金牌的泰國球員。

泰國一哥昆拉武特。（法新社）

日本好手奈良岡功大。（美聯社）

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