男籃世界盃》SGA轟23分無用 加拿大爆冷輸巴西、3日與西班牙一戰定生死

加拿大爆冷輸給巴西。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕陣中有7位NBA球員的加拿大隊，昨日在L組16強複賽以65：69爆冷輸給巴西，加上西班牙也以69：74意外不敵拉脫維亞，4隊戰績都是3勝1敗，加拿大將在3日對上西班牙，力拚8強門票。

加拿大賽前戰績3勝0敗，只要擊敗巴西後晉級8強毫無懸念，但首節卻陷入苦戰，雖然處於落後，加拿大在第2節展開反擊，打出24：11的攻勢，半場以37：27領先。加拿大在第三節仍握有10分領先的優勢，但迪亞斯（Lucas Dias）在該節結束前投進壓哨三分球，助隊追到45：52七分落後。

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巴西也在第四節展開絕地大反攻，桑托斯（Yago Santos）在最後1分多鐘挺身而出，連拿4分，幫助巴西終場以69：65贏球，巴西、加拿大、西班牙和拉脫維亞都要比到最後一場才能取得最後8強門票。

加拿大一哥「SGA」吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）攻下全場最高的23分，外帶5助攻，道特（Luguentz Dort）則有17分的進帳，團隊投籃命中率只有33.3％，成為輸球主因。

巴西卡博克洛（Bruno Caboclo）繳出19分、13籃板雙十成績，致勝功臣桑托斯拿下8分、4籃板，並傳出10次助攻。

桑托斯。（路透）

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