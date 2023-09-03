韓職》「使用巨蛋當主場的悲哀」本季1現象讓英雄隊有苦難言

高尺天空巨蛋是韓職目前唯一一座室內球場。（資料照，特派記者羅志朋攝）

〔體育中心／綜合報導〕不少台灣球迷期盼中華職棒迎來第一座室內球場、能夠不受天氣干擾進行比賽，而在韓職唯一以巨蛋為主場的培證英雄，今年卻因此在戰力上受到影響。

《體育朝鮮》今以「培證英雄與起亞虎已賽相差16場，韓國唯一使用巨蛋球場球隊的悲哀」為題，報導英雄隊牛棚的操勞程度。報導提到，英雄隊由於使用室內球場，本來就可以比其他球隊更容易消化賽程，但因為今年韓職因雨延賽的場次特別多，影響也更大。

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截至昨天為止，培證英雄本季進行了123場比賽、為全聯盟最多，最少的則是起亞虎、只打了107場。英雄隊總教練洪源基昨賽前被問及此事時苦笑表示，「那我們在那16場的期間要幹嘛呢？」

關於巨蛋球場對選手的影響，洪源基指出，因為使用室內球場、牛棚無法休息，「一直超負荷工作，對我們來說也很困難，雖然不知道結果會有什麼變化，但在現場（要動用牛棚）確實很辛苦。」

另外超負荷工作的還有當家王牌安佑鎮，他因手肘韌帶傷勢必須進行TJ手術，他在2021年單季首度投破百局來到107.2局，去年燃燒投了196局，今年在登板150.2局後宣告報銷。

談及安佑鎮，洪源基說，今年他春訓及其他準備後都開始得比較晚，原本以為能有系統的休息，但好像還不夠，「讓他晚個一、兩天先發的話，會不會降低（受傷）的可能性呢？總之這是個充滿不幸的賽季。」

培證英雄今年先傷了當家強打李政厚、隨後連安佑鎮都傳出壞消息，目前以50勝70敗在聯盟暫居第9。

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