MLB》各年齡最強球員榜 法官再次擠下神鱒、大谷翔平連3年上榜

大聯盟公布各年齡最強球員名單。（取自官網）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟官網昨公布一份今年各年齡的最強球員名單，其中天使二刀流巨星大谷翔平再度上榜，已連續3年進入此榜單，而同歲的洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）也再度擠下天使「神鱒」楚奧特（Mike Trout）。

在這份名單中，大聯盟官網記者雷奇（Will Leitch）列出本季20歲至43歲，每個歲數中所代表的最強球員。其中最年輕的是馬林魚新秀投手培瑞茲（Eury Pérez），而他在美國時間6月25日對決海盜，繳出6局0失分好投奪勝，當時在海盜休息室裡的43歲左投希爾（Rich Hill），則是名單中最年長的球員。當培瑞茲出生時，23歲的希爾正在為小熊1A投球。

請繼續往下閱讀...

日前達成單季史無前例「30轟、60盜」里程碑的勇士強打阿庫尼亞（Ronald Acuña Jr.），年僅25歲的他不僅理所當然是該歲數的最強球員，本季的史詩級表現也讓他成為角逐國聯MVP的熱門人選；另一名國連MVP熱門則是道奇強打貝茲（Mookie Betts），也是當今30歲的最強人選，雷奇甚至盛讚，只有做出大谷翔平所做到的事，才能超越貝茲近年的成就。

談到大谷翔平，現年28歲的二刀流巨星也毫無意外是該歲數的最佳人選。雷奇強調，即便大谷一整年都不上場投球，他仍是聯盟中最頂尖的28歲球員，更誇大表示，「他讓我們都不禁懷疑，等他到了現在年紀的2倍時，還能達成這些壯舉。」

聯盟最強31歲球員，雷奇認為是洋基重砲賈吉，自2021年起，賈吉連續獲選為29、30歲的最強球員，更是連續2年擠下同齡的天使明星楚奧特。不過雷奇也點出警訊，賈吉也開始逼近容易受傷的年紀，楚奧特肯定熟知這種痛苦。但雷奇也重申，除了大谷翔平外，沒有人能夠像健康的賈吉一樣改變比賽格局。

完整名單請點此

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法