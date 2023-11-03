亞運籃球3對3余祥平摘金 基隆市長謝國樑今頒發50萬獎金

謝國樑（左二）今與代理教育處長楊桂杰（左一）接見余祥平（中）及其父母並頒發獎勵金50萬元。（圖為基隆市政府提供）

〔記者俞肇福／基隆報導〕杭州亞運籃球3對3賽事中，設籍基隆的籃球國手余祥平拿下金牌為國爭光，基隆市長謝國樑今天傍晚接見余祥平及其父母，謝國樑頒發獎勵金50萬元；謝國樑說，未來設籍基隆的運動員，在亞運及奧運拿獎牌，市府將專案核發獎勵金，鼓勵選手在國際賽事發光發熱。

余祥平在父親余炎明、母親王薇玲陪同下到市政府，謝國樑頒發獎勵金50萬元，余祥平則是分享對籃球賽制與臨場經驗分享；余祥平說，想將部分獎勵金添購籃球，回饋母校銘傳國中體育班，他本人也將抽空指導學弟妹。

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謝國樑說，余祥平在亞運獲得金牌，基隆與有榮焉，經教育處研議，未來設籍基隆的選手，如代表國家獲亞運及奧運獎牌者，將專案核發獎勵金，希望激勵更多優秀代表隊選手，讓基隆在體育賽事發光發熱。教育處也將透過委辦案，由人力機構協助選手職涯規畫。

余祥平表示，自己一路上遇到很多的挫折和困難，如何去破突，才能繼續走籃球這條路，他希望勉勵學弟妹不放棄，努力不懈就能堅持下去。

余祥平父母的職業是物理治療師，他們說，這次亞運賽事全程陪伴，用行動力挺孩子，最終能打敗卡達拿下金牌，一路為孩子加油打氣，父母感謝市長對在地優秀人才的栽培。

余祥平畢業自基隆市銘傳國中，現為義守大學籃球隊成員，在國中時籃球表現就相當出色。就讀國中時，2016年參加基隆一信盃籃球3對3國男C組拿下冠軍，2017年以籃球隊長之姿帶領銘傳國中力戰全國精英，奪下當年全國乙級聯賽亞軍。

杭州亞運籃球3對3賽事中，設籍基隆的籃球國手余祥平（右）拿下金牌為國爭光，基隆市長謝國樑（左）今天傍晚接見余祥平。（圖為基隆市政府提供）

余祥平（中）與父親余炎明（左）、母親王薇玲（右）。（圖為基隆市政府提供）

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