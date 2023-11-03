晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 籃球 其它

亞運籃球3對3余祥平摘金 基隆市長謝國樑今頒發50萬獎金

2023/11/03 20:58

謝國樑（左二）今與代理教育處長楊桂杰（左一）接見余祥平（中）及其父母並頒發獎勵金50萬元。（圖為基隆市政府提供）

〔記者俞肇福／基隆報導〕杭州亞運籃球3對3賽事中，設籍基隆的籃球國手余祥平拿下金牌為國爭光，基隆市長謝國樑今天傍晚接見余祥平及其父母，謝國樑頒發獎勵金50萬元；謝國樑說，未來設籍基隆的運動員，在亞運及奧運拿獎牌，市府將專案核發獎勵金，鼓勵選手在國際賽事發光發熱。

余祥平在父親余炎明、母親王薇玲陪同下到市政府，謝國樑頒發獎勵金50萬元，余祥平則是分享對籃球賽制與臨場經驗分享；余祥平說，想將部分獎勵金添購籃球，回饋母校銘傳國中體育班，他本人也將抽空指導學弟妹。

謝國樑說，余祥平在亞運獲得金牌，基隆與有榮焉，經教育處研議，未來設籍基隆的選手，如代表國家獲亞運及奧運獎牌者，將專案核發獎勵金，希望激勵更多優秀代表隊選手，讓基隆在體育賽事發光發熱。教育處也將透過委辦案，由人力機構協助選手職涯規畫。

余祥平表示，自己一路上遇到很多的挫折和困難，如何去破突，才能繼續走籃球這條路，他希望勉勵學弟妹不放棄，努力不懈就能堅持下去。

余祥平父母的職業是物理治療師，他們說，這次亞運賽事全程陪伴，用行動力挺孩子，最終能打敗卡達拿下金牌，一路為孩子加油打氣，父母感謝市長對在地優秀人才的栽培。

余祥平畢業自基隆市銘傳國中，現為義守大學籃球隊成員，在國中時籃球表現就相當出色。就讀國中時，2016年參加基隆一信盃籃球3對3國男C組拿下冠軍，2017年以籃球隊長之姿帶領銘傳國中力戰全國精英，奪下當年全國乙級聯賽亞軍。

杭州亞運籃球3對3賽事中，設籍基隆的籃球國手余祥平（右）拿下金牌為國爭光，基隆市長謝國樑（左）今天傍晚接見余祥平。（圖為基隆市政府提供）

余祥平（中）與父親余炎明（左）、母親王薇玲（右）。（圖為基隆市政府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。