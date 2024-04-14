MLB》釀酒人火力凶猛逆轉金鶯平隊史 開季13戰勇奪10勝

釀酒人連續6場得分至少7分，追平1982年和1989年所寫下的隊史最長紀錄。（美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕釀酒人開季火力凶猛，今天對戰金鶯狂掃15安，並靠著包爾斯（Jake Bauers）的致勝3分砲，全場進帳4打點，終場以11：5逆轉擊敗金鶯，收下4連勝。

釀酒人主砲耶利奇今天因下背部不適高掛免戰牌。金鶯蒙卡索（Ryan Mountcastle）和魏斯伯格（Jordan Westburg）首局雙雙開轟先進帳3分，霍斯金斯（Rhys Hoskins）2局上回敬一發左外野陽春砲，金鶯G韓德森（Gunnar Henderson）敲安帶打點穩住球隊領先優勢。

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不過金鶯先發投手克默（Dean Kremer）3局上再度出現麻煩，單局狂失3分，包括霍斯金斯的2分打點追平安打，釀酒人追到4：4平手。儘管拉契曼（Adley Rutschman）敲出本季首轟，助隊1分超前，但釀酒人的進攻開關已經被開啟，4局上火力全開灌進4分，包含包爾斯的超前3分砲，釀酒人以8：5反超，第8局再添3分，終場就以11：5大勝金鶯。克默主投4局挨10安失8分，有6分飾責失分，苦吞本季首敗。

釀酒人近6場得分都至少7分，追平1982年和1989年所寫下的隊史最長紀錄，開季戰績為10勝3敗，是隊史自1987年和2014年之後，3度在開季前13場拿下10勝。

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