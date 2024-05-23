NBA》年度最佳陣容出爐！ 湖人詹皇連20年獲選續寫史詩紀錄

年度第一隊陣容出爐。（圖片取自Ｘ）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕NBA在今天公布年度最佳陣容，湖人隊「詹皇」詹姆斯（Lebron James）入選年度第三隊，連續20年入選進年度最佳陣容，續寫史上最誇張的紀錄。

本年度的第一隊人選為金塊約基奇（Nikola Jokic）、獨行俠東契奇（Luka Doncic）、雷霆吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）、公鹿亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）以及塞爾提克塔圖姆（Jayson Tatum）。

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在年度第一隊當中，約基奇以及吉斯亞歷山大都是全票獲選，前者連4年入選第一隊，後者連2年入選第一隊。東契奇拿下99票中的98張第一名選票，連5年入選第一隊。亞德托昆波連續6年入選第一隊，塔圖姆則是連3年入選第一隊。

年度第二隊獲獎人選為尼克布朗森（Jalen Brunson）、湖人戴維斯（Anthony Davis）、太陽杜蘭特（Kevin Durant）、灰狼愛德華茲（Anthony Edwards）以及快艇雷納德（Kawhi Leonard）。

其中布朗森以及愛德華茲都是生涯首度入選年度陣容，而杜蘭特是生涯第11度入選，雷納德為生涯第6度入選，戴維斯則是第5度。

年度第二隊陣容出爐。（圖片取自Ｘ）

年度第三隊人選為太陽布克（Devin Booker）、勇士柯瑞（Stephen Curry）、溜馬哈里伯頓（Tyrese Haliburton）以及國王沙波尼斯（Domantas Sabonis）。

詹姆斯生涯第20度入選年度陣容，將連續最長的紀錄延續到第20年，自新人年後，便於2004-05賽季開始年年都入選這項榜單，可說是相當離譜。柯瑞則是生涯第10度入選，沙波尼斯與布克兩人都是第2度入選，哈里伯頓首度入選。

年度第三隊陣容出爐。（圖片取自Ｘ）

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