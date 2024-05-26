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中職》高國慶在引退賽擔任先發第1棒DH 打破兩項中職紀錄

2024/05/26 19:57

高國慶今天在引退賽擔任首棒指定打擊，一舉打破兩項中職紀錄。（記者李惠洲攝）

〔記者徐正揚／台南報導〕當富邦悍將已經在台北大巨蛋以2：0擊敗台鋼雄鷹，受到天候與場地影響從17:05等到19:45的高國慶引退賽才正要在台南開打，擔任先發DH打第1棒的他總算在1局下完成此役最重要的打席，一舉打破中職兩項最高齡紀錄。

高國慶以45歲234天超越曾智偵的45歲138天，成為中職最高齡出賽球員，與曾智偵都超過45歲是史上唯二，2004年既是他生涯第1年，也是曾智偵生涯最後1年，該年7月26日曾智偵生涯最後1場出賽，他先發守一壘打第5棒。

中職最高齡開路先鋒原是林易增，於2001年3月17日引退賽的41歲105天，那場他先發守右外野打第1棒、3打數1安打，2天後兄弟象宣布由他取代林百亨，成為隊史第7任總教練，高國慶與他是唯二超過40歲的開路先鋒。

高國慶走進打擊區前先向客隊中信兄弟休息區致意，雖把余謙送來的第4球打成界外球，第5球仍揮了大空棒遭到三振，他完成生涯第6141個打數，超越彭政閔的6140個，獨居史上第2多。

統一2局下靠潘傑楷二壘安打、陳重羽保送、許哲晏安打先馳得點，高國慶獲得第2次打擊機會，擊出中右外野深遠飛球雖被接殺，仍形成高飛犧牲打有1分打點，助統一把領先擴大為2：0。

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