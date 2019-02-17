三分球大賽 梅奧首位奪冠洋將

梅奧挾著高人氣參賽，成為首位勇奪三分球冠軍的洋將。（記者林正堃攝）

〔記者林岳甫／桃園報導〕達欣「最大咖洋將」梅奧昨生涯首次參與三分球大賽，挾著NBA身手、不負眾望，技壓台啤王子綱、富邦勇士林書緯及隊友張皓鈞捧冠，拿到獎金1萬台幣，更是SBL首位勇奪三分球大賽冠軍的洋將。

過去三分球大賽冠軍由本土球員包辦，李學林、于煥亞、吳政育皆兩度奪冠，而李學林、于煥亞都締造二連霸。昨梅奧挾著高人氣參賽，預賽先聲奪人以20分勝過所有參賽者，決賽再用16分稱王。

31歲梅奧是2008年NBA選秀探花，菜鳥球季曾參與NBA新秀挑戰賽，與雷霆魏斯布魯克、灰狼羅斯、暴龍M.加索當隊友，卻始終未參加三分球大賽及明星賽，他笑說：「我把最珍貴的人生第一次三分球大賽、明星賽經驗都獻給台灣。」

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兩項「人生第一次」獻給台灣

梅奧本季三分球命中率39.3%，即使並非聯盟最準，但只要手感火燙，依然能輕易把對手射得暈頭轉向，目前在例行賽共3次單場三分球投進7顆以上，高居聯盟第1。

每天練投 奪冠關鍵

梅奧擁有頂尖的投籃手感，根本不用對三分球大賽做準備，他說：「我每天都會練投，球隊練球會先提前練1小時，練習結束再留20至30分鐘繼續投，努力練習應該是我拿冠軍的關鍵。」

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