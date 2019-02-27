UBA》2m雙塔對決 國體壓垮輔大

國體大林正（右）試圖在輔大吳沛嘉面前灌籃。（記者林正堃攝）

國體壓迫防守

逼輔大23失誤

〔記者廖聿偉／桃園報導〕107學年度UBA大專籃球聯賽男子組8強賽，衛冕軍國立體大祭出窒息式防守，迫使輔仁大學進攻短路，全場出現23次失誤，加上菜鳥陳俊男攻下生涯新高18分，終場75：61收下2連勝。

國體菜鳥陳俊男

砍18分新高

輔大陣中有多達9名大一菜鳥，無法破解國體大的壓迫防守，上半場僅攻下24分。輔大主帥楊哲宜表示，「選手必須盡快適應八強的強度，經驗不足一直是我們的劣勢，但至少要打出拚勁和對抗性。」賽後輔大也開了超過半小時的閉門會議。

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國體大總教練桑茂森則盛讚球員執行戰術成功，「我不斷強調一對一防守的重要性，若能在第一線就擋住對手攻勢，就不用依賴過多的協防。」

林正vs.吳沛嘉

從HBL戰到UBA

兩隊大一中鋒林正和吳沛嘉都超過200公分，高中分別就讀松山和南山高中，生涯多次交鋒。昨兩人將戰場延續到UBA，輔大吳沛嘉說，對於林正的動作已很熟悉，但不會刻意強攻。

國體大中鋒王柏智腳傷缺陣，菜鳥中鋒林正挺身而出，尤其第三節連拿6分，成功阻擋輔大的反撲。林正表示，現在的進攻手段比高中多元，尤其增加中距離的投籃能力，甚至也苦練三分球，打法更靈活。

205公分的林正新人球季場均上場時間已超過20分鐘，成為球隊重要戰力，教練團也開了嚴格的重量訓練菜單。林正表示，大學已增重約10公斤，目標是110公斤，期盼能加強體能對抗性，有朝一日進軍SBL。

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