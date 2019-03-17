中職30系列》4隊元老教頭 見證中職「打」響第一砲

中職開打前一年四隊教頭赴日本沖繩中日龍春訓基地見習，左起曾紀恩、林信彰、鄭昆吉、郭源治和趙士強。（趙士強提供）

29年前的3月17日，中華職棒元年第一天，4隊齊聚台北市立棒球場，是台灣體育發展重要里程碑，當年全壘打王王貞治受邀擔任開幕戰開球嘉賓，媒體擠爆投捕之間獵取鏡頭，他猛力出擊為中職「打」響第一砲。

職棒雜誌創刊號封面人物是四隊元老教頭。（記者羅志朋攝）

《職業棒球》雜誌創刊號封面人物是中職4隊元老教頭（小圖，記者羅志朋攝），包括味全龍宋宦勳、統一獅鄭昆吉、三商虎林信彰和兄弟象曾紀恩，也都共同參與並見證中職開幕歷史盛會。

中職草創，一切還沒上軌道，老教頭扮演穩定軍心作用，其中宋宦勳緊急救火走馬上任，接替因病休養的趙士強，成為味全隊史首任總教練。

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趙士強棒球人生宛如由傳奇、遺憾交織譜寫的命運交響曲，球員時期轟全壘打如探囊取物，長期扛國家隊第四棒。1984年洛杉磯奧運前，台灣隊赴美與各大學球隊打巡迴賽，趙士強表示，這趟美國行大概敲了30支全壘打，美職金鶯、海盜希望網羅他。

為奧運捨美職 趙士強傳奇球途

為奧運捨美職 趙士強球途曲折只是，趙士強為了奧運婉拒打美職，但奧運他16打數僅擠出1安，挑戰大聯盟夢碎，轉赴日本社會人球隊發展。日本球員看到台灣大物重砲降臨，驚訝地問：「你這身手怎麼會來日本打業餘？」

在日本打兩年球便返台，趙士強回到與母校文化大學建教的味全隊打球，後接任總教練，四處招兵買馬準備進軍職棒。

1989年初趙士強才28歲，洪騰勝出錢讓「準職棒」四隊教頭鄭昆吉、林信彰、曾紀恩和他，赴沖繩隨中日龍春訓見習，為未來執教充電準備，同年底他卻罹患急性肝炎，一休養就是4個多月，只好交出兵符。

職棒開打前，味全緊急找來前台電教頭宋宦勳接替趙士強，上半季末徐生明入隊擔任投手教練，元年味全封王，宋宦勳功成身退，由徐生明接總教練。

趙士強透露，其實1989年他兩度去南韓找當時效力業餘化妝品隊的徐生明，盼接味全總教練，還說「你當總教練，我搞行政，這球隊一定很強！」當時徐未接受，直到隔年季中才來味全。

趙士強業餘時期戰功彪炳，一代名將卻無緣成為味全隊史首任教頭、與旅美之路擦肩而過、沒當過一天職棒選手，棒球人生徒留遺憾。

（記者羅志朋、黃照敦）

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