中職30季前戰力分析》延續速度野球 獅拚第10冠

江辰晏（資料照）

林祖傑（資料照）

★去年戰績：64勝55敗1和、勝率0.538（全聯盟第2）

統一獅去年在台灣大賽以2勝4敗不敵Lamigo桃猿，在今年中職30年喊出「PROUD」榮耀口號，渴望今年拿下隊史第10冠，達成十全十美。「蔗總」黃甘霖身負重任，他強調「速度野球」的原則不變，要用自己的風格壓倒其他3隊。

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「我們這隊就是年輕，如果不維持自己的風格，就無法壓倒對手。」蔗總表示今年慶祝隊史30週年赴日和西武獅展開首次交流賽，也從對方身上學到不少東西，「西武和我們球風相似，像是學到一些跑壘CASE，希望球員能將吸取到的經驗在例行賽發揮。」

相較於其他3隊，獅隊在本土投手方面戰力相對充足，也由於洋投瑞安在春訓出現肩膀緊繃、趕不上開季，蔗總確定開季要採「3土2洋」策略，讓本土投手有更多發揮空間。兩名土投已確定是江辰晏及施子謙，另外一個名額則由潘威倫、王玉譜和劉軒荅爭取，37歲老將潘威倫也在開季前確定出線。

此外，蔗總除了安排羅里奇及奧斯丁在先發輪值，也決定讓日籍投手知念廣彌開季登錄一軍，在牛棚加強後防的穩定度。「以知念的實力，投1、2局是沒有問題的，可能安排他在6局登板。」去年發生不少在球賽後段輸掉的情況，蔗總希望不要再讓此類憾事發生。

在打擊方面，今年陳鏞基和潘武雄都有機會擔任指定打擊，和蘇智傑、郭阜林構築中心打線。獅隊新生代4棒蘇智傑去年因傷只出賽65場，今年希望健康出賽，並以單季20轟為目標。左右戰績的關鍵。

關鍵人物︰林祖傑

蔗總對27歲的大齡菜鳥林祖傑有信心，「祖傑目前在守備位置讓我們更安定，讓投手更安心。他那個位置是內野中心點，如果穩定下來，也是幫助投手解決打者。」過去獅隊游擊是痛點，今年若能改善，可能成為左右戰績的關鍵。（記者倪婉君）

★預測投手分工表

先發：羅里奇、*瑞安、奧斯丁、江辰晏、施子謙、潘威倫

中繼：邱浩鈞、王鏡銘、林子崴、王玉譜、傅于剛、林威志、劉軒荅、知念廣彌

後援：陳韻文

*因肩膀緊繃趕不上開季

★先發打線預測

1 陳傑憲 二壘

2 林祖傑 游擊

3 潘武雄 DH

4 蘇智傑 左外野

5 郭阜林 三壘

6 高國慶 一壘

7 鄭鎧文 右外野

8 林祐樂 捕手

9 羅國龍 中外野

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