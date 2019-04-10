MVP之爭》球員挺哈登 亞德托昆波緊追

年度MVP人選，亞德托昆波以38.9%支持度緊追其後。（今日美國）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕哈登與亞德托昆波的MVP之爭相當激烈，美媒《The Athletic》昨公布球員心目中的年度最有價值球員人選，哈登獲得44.3%支持度居冠，亞德托昆波以38.9%緊追在後。

MVP之爭大比拚

美媒昨公布球員心目中的年度MVP人選，哈登獲44.3%支持度居冠。（美聯社資料照）

哈登本季場均36.1分穩坐得分王，進攻手段全面，向來為人詬病的防守也有所改善，平均每場2.04次抄截只僅次於P.喬治，6.6個籃板在控衛群中名列第3。

這份調查共122名選手參與，1位不願具名的球員認為，哈登用超群的個人能力引領火箭隊前進，從季初西部第12衝到前3，實屬難得。

但哈登想衛冕年度MVP得比下表現更全面的亞德托昆波，亞德托昆波場均27.7分、12.5籃板、5.9助攻，公鹿60勝21敗的戰績盤踞聯盟第1，讓他更有問鼎年度大獎的本錢。

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亞德托昆波在官方MVP榜名列第1，擁有投票權的記者哈波也不諱言會將票投給他，「他的比賽很有趣，且一整季成績都相當穩定，雖然哈登又再爬到另一個高峰，但亞德托昆波的表現更難能可貴。」

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