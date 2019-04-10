「飆風玫瑰」身價漲 願返芝加哥

「飆風玫瑰」羅斯可望回到芝加哥公牛打球。（資料照）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕「飆風玫瑰」羅斯本季表現回春，扮演球隊最佳第6人，且繳出近6季最佳成績單，今夏他將成為自由球員，經紀人阿姆斯壯透露，若公牛有意找回羅斯，羅斯會願意聽取公牛的報價，重返發跡地芝加哥再打1年，穿著公牛球衣退役。

羅斯近三季表現

30歲的羅斯曾於2010-11球季成為史上最年輕的年度MVP，無奈造化弄人，隔年僅出賽39場就因左膝前十字韌帶嚴重撕裂，連2季報銷；復出後的羅斯，無法重返顛峰，成為籃球浪人，甚至曾傳出提早退休的念頭，直到本季才東山再起。

羅斯本季成為灰狼的重要替補戰力，場均貢獻18分和4.3助攻，帳面成績雖與2016-17在尼克時期相當，但上場時間少了超過5分鐘，效率更高，且打法更全面。

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灰狼本季已確定無緣季後賽，但羅斯的表現已獲得肯定，明年有望尋求更優渥的合約，羅斯坦言：「會繼續延續籃球生涯，但盼望在一個舒適的環境打球，而公牛正是選項之一，芝加哥對我別具意義，就像家一樣。」

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