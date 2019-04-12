愛徒連涉禁藥 蔡溫義提前解職

2屆奧運金牌許淑淨（左）日前驗出禁藥，教練蔡溫義（右）被拔除國家隊總教練職務。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕舉重女將許淑淨、林子琦接連因禁藥檢測未過遭禁賽，兩人的教練蔡溫義適任性也備受質疑，體育署及國訓中心、舉重協會前天下午開會，決議在15日解除蔡溫義國家隊教練職務。

里約奧運前 林子琦挨罰禁賽

許淑淨不僅是2014年仁川亞運金牌得主，還包辦倫敦、里約奧運金牌；林子琦拿下仁川亞運63公斤級金牌，兩人都是蔡溫義的得意門生。其中，許淑淨在里奧帶傷上陣，蔡溫義靠「智取」逼得頭號勁敵中國黎雅君3次挺舉失敗，被稱為奪金操盤手。

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擁奧運雙金 許淑淨藥檢未過

不過，林子琦在里奧前因藥檢出現異常先被停賽，最後被判罰禁賽；世界反運動禁藥組織（WADA）日前來函，要求奧會公告用藥選手姓名及禁賽期限，也讓許淑淨藥檢未過關遭禁賽的消息曝光。兩名愛徒涉藥遭逮，蔡溫義卻神隱，前天他親自出席會議並提出解釋，更對許淑淨涉藥一事感到自責，一度哽咽。

體育署副署長王水文表示，蔡溫義十分認真，幫助選手獲得不少佳績，但許淑淨違反禁藥規範是事實，依照規定，決定不讓他續任東京奧運舉重培訓隊教練。

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