法網》謝淑薇可望超越自己 創台灣排名新高

謝淑薇女單首輪告捷，世界排名可望升至第22，再創台灣史上最佳。（法新社）

謝政鵬（右）與搭檔印尼朗卡特（左）在法網男雙開胡，贏得個人大滿貫首勝。（資料照，記者方賓照攝）

法網女單開胡 將升至22名

〔記者梁偉銘／綜合報導〕台灣一姊謝淑薇昨天在法國網球公開賽女單首輪，以6：4、3：6、6：0 力退「瑞士二姊」格魯比琪，排名將再創新高。弟弟謝政鵬和印尼朗卡特首度男雙出擊，也以6：3、6：4扳倒第16種子克萊吉塞克（美國）／席塔克（紐西蘭），安抵32強。

名列女單第25種子的謝淑薇生涯第3度法網會內開胡，加上去年首輪止步沒保分壓力，世界排名可望從25上升至22，超越2013年2月締造的生涯最佳23名，再創台灣史上新高。

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謝淑薇64強將遭遇世界排名69名的德國佩珂薇琪，若獲勝將追平2017年32強佳績。小薇與捷克史崔可娃榮膺女雙第3種子，今天將首戰美國組合桑琪絲／穆罕默德。

「前面放不開，尤其第2盤打得較保守，決勝盤突然不緊張了，這是好的徵兆。」謝淑薇開賽與格魯比琪互破，率先回穩先馳得盤，次盤卻陷入被動丟掉，所幸決勝盤找回堅韌心理素質，積極搶攻清盤「送蛋」力保戰果，她不忘感謝台灣球迷場邊熱情加油，「特別開心聽到自己人聲音，因為其餘職業賽球迷大多是地主，臨場感覺氣勢真的有差。」

謝政鵬男雙晉32 大滿貫首勝

謝政鵬／朗卡特展現默契，穩紮穩打力抗美紐種子，第6局率先破發首盤到手；次盤乘勝追擊，第9局再度突破，5：4聽牌保發關門。謝政鵬繼澳網、溫布頓露臉後，總算在法網贏得大滿貫首勝，也是台灣男將相隔7年在法網男雙贏球。

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