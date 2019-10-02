12強賽 7旅外入列 野手僅王柏融

中職會長吳志揚（左起）、台灣隊總教練洪一中、體育署長高俊雄昨一同公布12強賽台灣隊28人正選名單。（記者林正堃攝）

日本火腿王柏融是唯一入選的旅外野手。（資料照，記者陳志曲攝）

台灣隊總教練洪一中表示王柏融的傷勢問題不大。（記者林正堃攝）

〔記者吳清正／台北報導〕世界12強棒球賽台灣隊28人正選名單昨天公布，包括王柏融、江少慶等7名旅外球員，希望在11月開打的比賽拿下明年東京奧運參賽權。

中職20人 業餘吳昇峰獨撐

12強賽球員名單以中職占最多的20人，包括桃猿8人、中信兄弟7人、富邦悍將3人和統一獅2人，另外旅日4人、旅美3人、業餘1人。

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總教練洪一中表示，這次選才主要考量選手近況並參考情蒐小組的建議，包括中南美洲球隊的特性，再去因應選出選手。台灣隊在12強賽預賽對手包括日本和波多黎各、委內瑞拉。

大王有傷？洪總：問題不大

日本火腿隊王柏融是台灣隊唯一旅外野手，但日前日本媒體爆料他有傷在身，導致7、8月份表現不佳。洪一中表示，最近曾和王柏融確認狀況，他說是7月的肩傷復健沒有很完整，球季末出賽減少已逐漸復元，且距離台灣隊集訓還有段時間，問題不大。

後援戰力強 4先發底定

台灣隊共選13名投手，包括3名中職終結者陳禹勳、陳鴻文、李振昌和中繼王黃子鵬，及今年專任中繼的樂天宋家豪、羅德陳冠宇。洪一中表示，台灣隊的中繼、後援戰力沒有問題，先發輪值則是較弱的一環，以今年固定先發的投手為優先考量，目前人選包括江少慶、張奕、廖乙忠和吳昇峰。

包括廖乙忠和捕手高宇杰、內野手岳東華，都是下半季才固定在一軍出賽，洪一中表示，雖然他們職棒資歷還很淺，但表現越來越好。

台灣隊10月8日將在桃園球場展開第一階段集訓，洪一中表示，桃園球場設施較完備，主要是給旅外球員有練球的地方，若他們有自主訓練計畫，也會予以尊重，最後和中職球員一起報到即可。

江少慶預料是台灣隊陣中頭號先發投手。（資料照，記者陳志曲攝）

合庫側投吳昇峰是業餘成棒唯一代表。（資料照，記者陳志曲攝）

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