下半季MVP 伯納大推鄭凱文

吳東融（左）被教頭點名是下半季封王關鍵人物，萊福力（右）則是昨天封王戰的勝利投手。（記者廖耀東攝）

〔記者徐正揚／台中報導〕中信兄弟上半季「虎頭蛇尾」只以第3名作收，下半季改從中段加速直取冠軍，總教練伯納認為，每位球員都很重要，真要挑投打兩大關鍵人物，應是後援投手鄭凱文與開路先鋒吳東融。

鄭凱文賽後被隊友「水攻」，其中陳江和還拿水管來噴，都形成逗趣場面。他則認為自己在場上就是帶給隊友安定感，「今年目標就是拿到總冠軍，大家氣氛都很好，就是準備好每一場戰鬥。」

伯納指出，兄弟下半季能奪冠，鄭凱文在牛棚的表現舉足輕重，「他是我下半季的MVP，扮演很重要的位置，顧住了牛棚，也顧住了球隊戰績。」鄭凱文本季出賽64場，以後援拿下11勝追平隊友官大元2012年創下的紀錄，另有14次中繼、2次救援。

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李振昌本季有9次救援成功，其中8次在8月中旬回任終結者後，讓伯納盛讚，「當球隊以領先進入第9局，幸好有個這麼穩定的終結者。」而廖乙忠的適時崛起，扛起一席輪值成為第4號先發，對整體戰力也有很大幫助。

吳東融「開路」關鍵功臣

吳東融下半季固定打第1棒，下半季打擊率3成19排全隊第3，優於上半季的2成60。伯納表示，吳東融上壘率非常高，讓攻勢能有好的開始，擔任開路先鋒非常稱職。他只要在二壘位置再出賽1場，就能擁有金手套獲選資格。但他在29日比賽中傷退，昨只能作壁上觀。

老將適時發揮功能

伯納同時也提到林智勝在長打的卓越表現、彭政閔在打擊的穩定輸出，都充分發揮老將的價值。

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