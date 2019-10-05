台灣名人賽》沒藉口的控球大戰 15台將晉級

呂文德（記者陳志曲攝）

邱瀚霆（記者陳志曲攝）

王偉倫（記者陳志曲攝）

〔記者粘藐云／淡水報導〕印度好手山胡昨在2019年台灣名人賽暨第33屆三商盃高爾夫邀請賽第2回合繳出69桿，以總桿137桿獨佔第1；台將方面，林文堂、王偉倫、邱瀚霆及呂文德以總桿142桿，並列11名。

4人並列11名 距排頭5桿

24歲的邱瀚霆去年才轉職業，今年4月台中慈善菁英邀請賽並列第4，為本季最佳。他在第1輪打出72桿，昨則抓下4鳥、2柏忌，以70桿繳卡，他認為兩天都沒有高於標準桿，表現不差。未來他將目標放在日本，接下來會參與日巡考試，盼站上日巡舞台。

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至於第1輪打出6字頭的王偉倫，昨抓下3博蒂、4柏忌，73桿作收，他坦言5桿洞沒能把握抓鳥機會有些可惜，「這個球場沒有風，都有機會打好，只要能把球開上球道，就不會太差。」

球場無風來擾 控球決勝

昨打出單日最低66桿的阿根廷好手卡巴尤則抓下7博蒂僅吞1柏忌，排名一舉衝上第2，他說：「這球場控球得要相當出色，很高興我能晉級週末的比賽。」卡巴尤上個月在印尼拿下生涯首座亞巡賽冠軍，他認為這為他帶來不少信心，也是本週晉級決賽關鍵。

本週賽事淘汰線為高於標準桿2桿，總計共有57名選手晉級，包含15位台將。

印度選手山胡（記者陳志曲攝）

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