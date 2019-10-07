暌違51年 體操女將搶進奧運

丁華恬在這次的體操世錦賽拿下全能第88名，可望取得奧運資格。（教練蔡恆政提供）

體操世錦賽全能賽 丁華恬第88名

〔記者粘藐云／綜合報導〕16歲台灣體操女將丁華恬，昨在德國斯圖加特世界體操錦標賽女子全能拿下88名，根據教練團推估，她將可透過遞補取得奧運門票，這也是台灣相隔51年後，再度有女子體操選手獲得奧運門票。

丁華恬這次世錦賽以全能總分48.398排在第88名。根據教練團推估，扣除團體、全能以及藉由單項決賽取票的選手，若無意外，丁華恬可順利遞補，獲得明年東奧門票，但須待國際體操總會（FIG）正式公告出爐，才可確定。

教練推估 遞補獲東奧門票

來自新北三重高中的丁華恬，今年全中運個人斬獲全能、高低槓、平衡木及團隊共4面金牌，制霸國內賽場。今年6月，丁華恬在體操亞錦賽女子平衡木決賽摘金，這是她生涯首面國際賽金牌，也是我國體操女子隊史亞錦賽首金。

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台灣男子體操代表隊昨在成隊項目率先登場，在「鞍馬王子」李智凱和唐嘉鴻的帶領下，成隊累計拿下250.093分，比去年世錦賽的238.195進步將近12分，力壓同組的義大利與哈薩克，暫時排第1。雖然仍得視其他7組國家的比賽成績，才能確定排名與奧運席次，但教練團給出零失誤、表現完美的評價，對進軍奧運相當有信心。

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