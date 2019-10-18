NBA季前分析東部中央區》公鹿3雄制霸 問鼎大熱門

米德爾頓 （資料照，歐新社）

群雄崛起，強者為王！2019-20年NBA例行賽將於10月23日點燃戰火，本報針對東、西部共6區30支隊伍，逐區進行戰力分析及整體評比，比較各球團經由今夏選秀、交易等補強後，如何在新賽季拚出競爭力。

亞德托昆波 （資料照，法新社）

（系列六之二）

季前分析

羅斯（資料照，法新社）

NBA東部中央區由公鹿一枝獨秀，上季拿下全聯盟最多的60勝，雖在東部決賽鎩羽而歸，但新科MVP「字母哥」亞德托昆波再進化，苦練三分球，成為新武器，本季搭配老搭檔米德爾頓和布雷德索，實力依舊輾壓東部群雄，加上上季磨合與經驗值提升，仍被視為奪冠大熱門。

布洛格登 （資料照，歐新社）

溜馬進補布洛格登 季後賽大丈夫

布雷德索 （資料照，法新社）

明星後衛歐拉迪波上季季中因右膝肌腱撕裂報銷，最快今年12月才能重返球場，但溜馬仍逆勢拿下東部第5，跌破專家眼鏡。今夏網羅昔日「字母哥」最佳助手布洛格登，被視為一筆關鍵補強，不僅能彌補歐拉迪波缺陣時的火力空缺，且預計將成為溜馬未來核心球員。美媒分析，溜馬本季至少能拿下40勝，擠進季後賽不成問題，但仍不具備衝擊冠軍的實力。

上季在例行賽最後一日才吊車尾擠進季後賽的活塞，仍舊倚賴「雙塔」卓蒙德和葛瑞芬攻城掠地。但更上層樓的關鍵，將是今夏加盟的昔日MVP羅斯，若他能回復巔峰時期8成以上的身手，將完全補強活塞最弱的後場攻擊火力，甚至也有機會衝進東部前5名。

公牛和騎士上季分別僅拿下22和19勝，預料本季仍難翻身。尤其騎士自從詹姆斯離隊後，昔日奪冠陣容僅剩下洛夫和T.湯普森等少數班底仍堅守克利夫蘭，其餘功臣早已樹倒猢猻散，加上今夏補強靜悄悄，選秀會上也未補進足以扛下看板球星的新秀，光明之日將遙遙無期，本季仍將在20勝左右徘徊。

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（記者廖聿偉）

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